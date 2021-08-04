Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ) обратилась к главе кабмина Михаилу Мишустина с просьбой устранить пробелы в законодательстве. Из-за них сегодня в больницы поступают маски-респираторы, которые вообще не способны никого ни от чего защитить, тем более обеспечить защиту медикам в "красных зонах", сообщает РБК.

В обращении производители нормальных масок и респираторов отметили, что сегодня регистрационное удостоверение может получить почти кто угодной, не предоставляя документы о токсикологических и технических испытаниях. Такое решение было принято прошлой весной, когда в стране был жуткий ажиотаж вокруг масок и их банально не хватало.

В результате упрощенки появилось много продавцов некачественных СИЗ. Поэтому производители нормальных масок попросили Мишустина внести в действующие нормативные акты пункт о наличии сертификата качества у СИЗ, которые используются в медучреждениях, запретить поставку в больницы респираторов и респираторных масок, которые не прошли необходимые исследования и исключить респираторы общего применения, а также одноразовые и многоразовые маски для защиты дыхательных путей из перечня медизделий, для которых действует упрощенная регистрация.