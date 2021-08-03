Террористка-смертница передумала умирать за идею и сама сдалась полиции в Ставропольском крае. Она сказала, что не хочет совершать теракт, сообщила Baza.

В отдел № 2 по Железноводску пришла девушка в черном хиджабе с небольшой черной сумочкой в руках. Она сказала, что больше года готовилась к теракту, собиралась взорвать себя в людном месте в праздничный день. Но потом передумала.

Девушка призналась стражам порядка, что некоторое время назад познакомилась с "черными вдовами" — женами убитых боевиков. Они завербовали ее и убедили организовать теракт. После этого она начала готовить бомбу и сооружать пояс смертника.

В настоящее время девушку взяли под охрану, с ней работают следователи и специалисты ФСБ.