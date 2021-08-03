5 августа в музее Горького и Шаляпина в Казани откроется выставка "Язык [не] свободы", рассказывающая о лагерном жаргоне. Начало в 16:00.

Основа экспозиции - словарь лагерной лексики. На протяжении двух десятилетий его составлял бывший заключенный ГУЛАГа Леонид Городин. На экспозиции можно будет не только узнать "фирменные" слова и выражения заключенных, но и посмотреть их предметы быта, труда, личные вещи.

По словам директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова, заключенные после освобождения продолжали использовать в речи лагерную лексику. Многие из слов прижились и используются в разговорном языке и сегодня. Среди них, например, всем хорошо известные "тусовка", "вкалывать", "шарашка", "кемарить" и многие другие.

Посмотреть экспозицию можно до 12 сентября. Билет стоит 200 рублей.