В Вахитовском районном суде Казани сегодня начали рассматривать дело о растрате в "Транспортной карте" на 145 миллионов рублей. Перед судом сегодня предстал коммерческий директор "Орион" и "Лидер-Плат" Константин Кузьмин, сообщает "Реальное время".

Кузьмину выдвинуто обвинение в двух эпизодах присвоения денег в процессе обслуживания транспортных карт пассажиров общественного транспорта в Казани.

Расследование началось летом прошлого года, и уже тогда следователи оценили ущерб, который нанесен действиями Кузьмина, в 145 миллионов.

Бизнесмен должен был обеспечить сбор платежей с казанцев и перечисление средств оператору услуг. Потом ему должен был возвращаться определенный процент, которого, вероятно, предпринимателю показалось недостаточно.

По версии МВД и прокуратуры, часть средств пассажиров так и не дошла до оператора и конечных поставщиков услуг — ПАТП.