Авиационный праздник пройдет в Казани 7 августа. В мероприятии под названием "Я выбираю небо!" примет участие прославленная группа высшего пилотажа "Стрижи". Праздник будет проходить у Центра семьи "Казан", начало в 15:00.

Мероприятие посвящено Дню воздушного флота России. В программе примут участие порядка 20 воздушных судов, в том числе суда Министерства обороны РФ, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России, ПАО "Казанский вертолетный завод".

Но настоящей кульминацией станет показательное выступление "Стрижей". Их любят и ждут и взрослые, и дети.