В Люберцах 17-летняя девочка вышла в окно, чтобы не быть изнасилованной собственным отцом. Девочка тяжело травмировалась, мужчина задержан полицией. Установлено, что 45-летний глава семьи отправил младшего сына (12 лет) погулять. Жена и старший сын (19 лет) были на работе. Цель у отца была прямой и конкретной: он собирался изнасиловать свою 17-летнюю дочь.

Сам мужчина остался без работы, пишет "МК". Он сидел дома и злоупотреблял алкоголем.

Когда девочка отказала в категоричной форме, он ударил ее по лицу несколько раз. Подросток начала бегать по квартире, пыталась открыть дверь - не получилось. Мужчина успел стащить с дочери трусы, она вырвалась и выбежала на балкон. Деваться ей оттуда было некуда, пьяный родитель наступал. Подросток выбросилась вниз с балкона, сломала позвоночник, лодыжки, получила тяжелые травмы головы, она в тяжелом состоянии.

Очевидцы вызвали скорую. Девочка, пока была в сознании, успела рассказать полицейским, что случилось. Отца задержали. Выяснилось, что это - не первая попытка домогательства со стороны родителя.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.