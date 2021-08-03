Отличные новости для всех поклонников певицы Макsим опубликовал телеграм-канал Mash. Певицу отключили от ИВЛ, она дышит сама при помощи кислородной маски, она начала перемещаться по больнице на коляске и общаться.

Врачи оценивают состояние Макsим как удовлетворительное, динамика есть и она - положительная. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.

Марина в сознании, дышит через маску. Смотрит телевизор, когда есть настроение. Она всё ещё в реанимации, но по отделению врачи катают в кресле, чтобы звезда не скучала.