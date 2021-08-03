Ураган с торнадо в Тверской области привел к тому, что трое человек погибли, 15 пострадали, повреждены кровли 70 домов, рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщают РИА Новости.
По меньшей мере 90 деревьев повалены штормом. Ураган повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.
Ранее синоптики предупредили, что 3 и 4 августа редкое для России явление - торнадо - доберется до Поволжья: Пензы, Саранска, Самары, Саратова и Татарстана.
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