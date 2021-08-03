Ураган с торнадо в Тверской области привел к тому, что трое человек погибли, 15 пострадали, повреждены кровли 70 домов, рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщают РИА Новости.

По меньшей мере 90 деревьев повалены штормом. Ураган повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.