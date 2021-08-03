ВИП-коммунальщик Казани Вячеслав Шелуханов не явился на процесс по уважительной причине - он находится на карантине в СИЗО, а потому доставить Шелуханова в Верховный суд Татарстана нет никакой возможности, сообщает "Реальное время", как невозможно организовать и видеосвязь.

В конце мая этого года Советским районным судом Казани Шелуханов был признан виновным в трех эпизодах афер с муниципальной недвижимостью. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Сообщница ВИП-коммунальщика Лейсен Муртазина получила условный срок - 2 года и 3 месяца с испытательным сроком в 3 года, ее признали виновной в двух мошенничествах.

Приговор был обжалован. На 3 августа были намечены финальные заседания и оглашение решения, но ввиду карантина для Шелуханова развязка этой истории наступит только в сентябре. Именно на первый осенний месяц Верховный суд РТ перенес рассмотрение.