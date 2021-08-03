Эксперты определили уровень образования россиян, не желающих делать прививку от коронавируса. Выяснилось, что наиболее часто антипрививочники были в школе троечниками. Соответствующий опрос проведен порталом SuperJob, а его результаты интерпретировал и опубликовал РБК.

Среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью, сегодня наблюдается самая большая доля привитых - 46%. Только 25% отличников и хорошистов не хотят делать прививку. Но чем хуже были оценки в аттестате, тем выше доля противников прививок. Среди троечников вакцинацию прошли только 34%.

Также организаторы опроса указали на гендерную разницу. Так, среди мужчин с разной успеваемостью в школе вакцинированных больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. Кроме того, среди мужчин, которые закончили школу с медалями, привились 54 процента, а среди женщин-медалисток этот показатель составляет 41 процент.

Среди мужчин — бывших троечников привились 35 процентов, среди женщин — 31 процент. Группа, в которой больше всего принципиально не желающих делать прививку — женщины с тройками в аттестате (48 процентов).