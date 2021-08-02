Не менее четырех человек погибли и еще порядка 16 получили ранения после того, как автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Анталии.

Количество россиян, погибших в результате трагедии в данный момент равняется четырем. Еще пятеро российских граждан серьезно пострадали. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, пассажиры автобуса двигались в сторону аэропорта, после чего должны были вылететь в Самару.

На месте происшествия работает полиция и скорая помощь. Пострадавших уже доставили в больницы.