Не менее четырех человек погибли и еще порядка 16 получили ранения после того, как автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Анталии.
Количество россиян, погибших в результате трагедии в данный момент равняется четырем. Еще пятеро российских граждан серьезно пострадали. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, пассажиры автобуса двигались в сторону аэропорта, после чего должны были вылететь в Самару.
На месте происшествия работает полиция и скорая помощь. Пострадавших уже доставили в больницы.
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