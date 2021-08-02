В Казани девушками, которые пожарили на Вечном огне у парка Горького маршмеллоу в минувшие выходные, займется прокуратура.

Как сообщает Inkazan, ролик произвел впечатление не только на свидетелей пикника у Вечного огня, но и на правоохранителей. Информацию для проведения проверки приняли в Вахитовской районной прокуратуре. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.