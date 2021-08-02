В Казани девушками, которые пожарили на Вечном огне у парка Горького маршмеллоу в минувшие выходные, займется прокуратура.
Напомним, очевидцы засняли двух молодых особ, которые жарили зефир у Вечного огня и неспешно беседовали за трапезой. Казанцы возмутились и призвали правоохранителей найти и наказать циничных девиц.
Как сообщает Inkazan, ролик произвел впечатление не только на свидетелей пикника у Вечного огня, но и на правоохранителей. Информацию для проведения проверки приняли в Вахитовской районной прокуратуре. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
комментарии