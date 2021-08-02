В Курганской области 83-летнему доктору, заболевшему коронавирусом, не нашли места в стационаре местной больницы. Пациентку повозили в машине скорой по местным больницам, а потом отправили домой, болеть в амбулаторных условиях, сообщает URA.RU.

Женщина 40 лет отработала в системе здравоохранения врачом-терапевтом, сообщил друг семьи местным СМИ:

"Возили и в областную больницу, и во вторую городскую, и в Кетовскую ЦРБ. В итоге привезли обратно домой", — рассказал собеседник издания. Также он добавил, что женщина в свои годы продолжает работать в городской поликлинике и, когда заболела, переживала, чтобы карточки ее пациентов не потерялись.

В региональном правительстве пояснили, что женщину-врача отправили домой болеть потому, что у нее коронавирус протекает в легкой форме. Но пообещали разобраться в обстоятельствах.