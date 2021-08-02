В Казани сотрудники полиции задержали учителя танцев из Москвы, которого подозревают в мошенничестве. Как сообщили в управлении МВД Казани, молодой человек собрал с казанских учениц деньги на костюмы для съемок клипа и подался в бега.

С заявлениями на обманувшего их учителя танцев девушки обратились в полицию еще осенью 2019 года. По словам обманутых, молодой человек из Москвы открыл в Казани свою студию танцев, провел несколько занятий, а потом предложил девушкам поучаствовать в съемках клипа для одного из известных лейблов.

Каждой он обещал гонорар около 100 тысяч рулей, но первоначально попросил скинуться на покупку костюмов. Девушки перечислили преподавателю на карту от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Однако уже на следующий день он не пришел на занятие и перестал отвечать на телефонные звонки.

Было возбуждено четыре уголовных дела - все по фактам мошенничества. Полицейские установили, что 26-летний уроженец Оренбургской области, собрав деньги с учениц, отправился в Москву. Он был объявлен в розыск. И вот 1 августа наступило логичное завершение этой истории.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОП "Горки" задержали подозреваемого в Чебоксарах. Молодой человек полностью признал вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.