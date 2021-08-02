В Казани еще не решено, будут ли присутствовать зрители на Играх стран СНГ. Вопрос остается открытым, все будет зависеть от того, как сложится эпидемиологическая ситуация в регионе. Об этом сегодня, 2 августа, заявил председатель спорткомитета Казани Альберт Салихов.

Он заверил, что вне зависимости от конечного решения будет организована онлайн-трансляция состязаний. На Игры стран СНГ уже заявились 10 государств, в соревнованиях примут участие 1473 спортсмена, разыграют 184 комплекта наград по 16 летним видам спорта. В их числе спортивные дисциплины, которые пока не внесены в Олимпийскую программу: мини-футбол, борьба на поясах, тайский бокс, танцы. В команду России вошли и татарстанские спортсмены.

Соревнования пройдут в республиканской столице с 4 по 11 сентября 2021 года.