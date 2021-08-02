В Петербурге 14-летнего подростка заподозрили в изнасиловании пятиклассника. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет").

В полицию с заявлением обратилась 57-летняя женщина, заявившая, что ее 11-летнего сына изнасиловали. В совершении преступления подозревается 14-летний ученик коррекционной школы.

Предварительно установлено, что днем около 15 часов подросток завел пятиклассника в подъезд и на лестничной площадке, угрожая физической расправой, надругался над ним.

Подросток живет в полной семье, его уже допросили полицейские.