В Казани возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в создании ОПГ и хищении 439 миллионов долларов у компании "Татнефть".

По мнению следствия, в декабре 2006 года Коломойский вместе с другими крупными украинскими предпринимателями – Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко создали преступное сообщество, чтобы воровать нефть.

Бизнесмены достигли своей цели уже на следующий год, – как считают следователи, Коломойский и его компаньоны "нагрели" татарстанскую "Татнефть" на 4 млрд долларов, сообщает Baza.

После развала СССР Коломойский получил контроль над "Укртатнафтом". Схема воровства была довольно простой. Из Татарстана нефть поступала в "Укртатнафт", а там поставки принимали, но оплачивать не захотели.

Сообщается, что Игорю Коломойскому грозит до 20 лет тюрьмы.