В Казани открыли четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Сегодня, 30 июля, в тестовом режиме открыты пункты в ДК им. Ленина, "Залесный", в КД "Сайдаш" и "Московский".

"Это нововведение. Будем работать по графику работы ДК и КЦ. Возможно, по результатам мы скорректируем время работы в этих центрах, — сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Также чиновник от здравоохранения отметил, что в Татарстане на текущий день обстановка с коронавирусом стабильная. За минувшие сутки прививку сделали 18 257 человек. На данный момент вакцина имеется в наличии во всех пунктах вакцинации и во всех медицинских учреждениях.