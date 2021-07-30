В Татарстан и Казань вернется настоящая жара. По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, уже в воскресенье температура воздуха начнет постепенно, но неуклонно расти. В воскресенье, 1 августа, она составит 28-30 градусов, в понедельник термометры покажут 31 градус выше нуля, а уже со вторника вернется 33-градусная жара.

Жителям республики рекомендуют вспомнить все полезные советы, которые они получали от специалистов в период аномальной жары в начале лета: соблюдать питьевой режим, не находиться долго на открытом солнце и избегать избыточных физических нагрузок и продолжительной работы на свежем воздухе.