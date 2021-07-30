О том, что у переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта, уже неоднократно заявляли российские врачи. Сегодня этот факт признали в Минздраве Татарстана. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Жаворонков.

"Те наши жители, которые до сих пор не вакцинированы, побаиваются эфемерных осложнений от вакцины, которые еще не подтверждены, а осложнения от коронавируса зафиксированы и задокументированы, и для многих они фатальны. Но почему-то мы не можем донести это до населения: осложнения от коронавируса значительно превышают осложнения от вакцинации", — отметил он.

Чаще всего, по словам Жаворонкова, коронавирус дает тяжелые осложнения на сосуды и сердце. Далее идут психические и когнитивные нарушения. Первыми снижение интеллекта у переболевших заметили врачи в Лондоне. Потом факты подтвердили и в России. При этом отмечается, что больше всего страдает способность к логическому мышлению ввиду поражения вирусом клеток головного мозга.