В Самарской области в поселке Петра Дубрава подполковника МВД заподозрили в убийстве 16-летней школьницы после аварии, об этом сообщает Telegram-канал "112".

Тело подростка с пятью ножевыми ранениями нашли в поселке. Нашелся очевидец, который сообщил, как неизвестный мужчина прижимал девушку к земле, а потом укатил на белой приметной "Тойоте". Сотрудники полиции установили автомобиль, и выяснили, что на нем ездит зять его владельца. Он - подполковник МВД и начальник отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

По предварительной информации следствия, подполковник случайно сбил девушку, испугался, что она даст против него показания и решился на уничтожение потерпевшей. Подполковник МВД уже задержан.