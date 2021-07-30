В Казани пройдет Всемирный день халяль. Так называется исламский бизнес-форум мирового уровня (World Halal Day). Казань примет его в 2022 году, сообщает сегодня, 30 июля, "Интерфакс".

"Я рад объявить сегодня о том, что Всемирный день халяль в июле 2022 года пройдет в Казани", — сказал его основатель Мохамед Джинна на международном экономическом саммите "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021".

Всемирный день халяль проводят каждый год, начиная с 2014 года, в самых разных уголках Земли. Его цель - популяризация и продвижение халяльной продукции со всего мира. В России форум проходил лишь единожды - в 2019 году, в Самаре.