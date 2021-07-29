Российские рапиристки принесли стране "золото" в командных соревнованиях на Олимпийских Играх в Токио. Среди девушек - гордость Татарстана, спортсменка из Казани Марта Мартьянова, которая принесла сегодня первое олимпийское золото Татарстану.

Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Мартьянова в финале победили команду Франции со счетом 45:34.

В третьем раунде Марта Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медпомощь. И несмотря на боли и трудности, девушка из Казани смогла продолжить свое выступление.

В последний раз фехтовальщицы из России брали олимпийское золото на играх в Пекине в 2008 году.