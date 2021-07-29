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Фото: trt-tv.ru

Первое «золото» Татарстана на Играх в Токио: рапиристка из Казани стала лучшей, несмотря на травму

29.07.2021, 16:12 130 1 prokazan.ru
Российские рапиристки принесли стране "золото" в командных соревнованиях на Олимпийских Играх в Токио. Среди девушек - гордость Татарстана, спортсменка из Казани Марта Мартьянова, которая принесла сегодня первое олимпийское золото Татарстану.
 
Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Мартьянова в финале победили команду Франции со счетом 45:34.
 
В третьем раунде Марта Мартьянова подвернула ногу, несколько минут ей оказывали медпомощь. И несмотря на боли и трудности, девушка из Казани смогла продолжить свое выступление.
 
В последний раз фехтовальщицы из России брали олимпийское золото на играх в Пекине в 2008 году. 
Спорт Олимпиада Казань
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комментарии

Горожанин
0
29 июля 2021
16:49
Молодец , гордимся вами.

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В Минздраве предупредили о смертельной опасности для трети всех переболевших коронавирусом
06:00, 23.07.2021
Нетрезвая блогерша за рулем БМВ устроила танцы рядом с жертвами ДТП, лежащими на земле
01:00, 23.07.2021
Женщина заявила о совращении ее 10-летней дочки: ищут подростка в футболке со львом
00:01, 23.07.2021
После трехдневной пьянки мужчина решил сделать мир лучше и напал на Mitsubishi Pajero с наждачкой
19:00, 22.07.2021
В России выявили «бразильский» штамм коронавируса - «гамма»: он более заразен
14:06, 22.07.2021
Мать на автомобиле сбила насмерть своего 7-летнего сынишку
12:53, 22.07.2021
Мужчина попытался изнасиловать пенсионерку на детской площадке, но получил жесткий отпор
12:01, 22.07.2021
Владимир Путин предупредил россиян о новом виде карантина - точечном локдауне
09:08, 22.07.2021
Ретейлеры предупредили о том, что к осени существенно подорожают одежда и обувь
08:54, 22.07.2021
Мужчина сорвался и разбился насмерть при попытке залезть на балкон к бывшей жене
07:48, 22.07.2021
Россиянам предложили давать выплаты за переезд в другие регионы
07:30, 22.07.2021
Арестованный глава ГИБДД отверг причастность к дизайну своего особняка с золотыми унитазами
05:00, 22.07.2021
Золотые унитазы: В Госдуме предложили устроить флешмоб с показом личных домов начальников ГИБДД
01:00, 22.07.2021
Проснулась в трусах: школьницу изнасиловали на «вписке», но точно она не помнит
20:00, 21.07.2021
Психиатр поведал, что будет с казанским стрелком Галявиевым после признания его невменяемости
19:00, 21.07.2021
17-летняя девушка умерла при родах вместе с ребенком
16:39, 21.07.2021
В РПЦ предложили запретить аборты по полису ОМС для женщин с доходами выше прожиточного минимума
16:12, 21.07.2021
В обычном мусорном баке у дома обнаружили тубус от ракетного комплекса «Игла»
15:43, 21.07.2021
ОНК: Казанский стрелок Галявиев переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
11:02, 21.07.2021
Простой российский полицейский: задержан сотрудник МВД с 22 квартирами
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
08:30, 21.07.2021
Водитель без прав насмерть сбил 16-летнюю девочку, беременную двойней
07:29, 21.07.2021
СКР проверяет сведения о сексуальной связи мальчиков в детском лагере «Радуга»
05:00, 21.07.2021
Эксперты назвали шесть продуктов, замедляющих старение после 50 лет
01:00, 21.07.2021
Мужчину, обвиняемого в убийстве жены и тещи, могут освободить от уголовного наказания
19:00, 20.07.2021
Медики в больнице отказали в помощи ребенку с отеком Квинке
16:08, 20.07.2021
Пьяный мужчина приехал на день рождения к родственнице с трупом на капоте
14:42, 20.07.2021
«В школу не пускал, заставлял работать»: фермер держал в рабстве женщину с 11-летним сыном
12:47, 20.07.2021
СК возбудил дело из-за развратных действий в отношении 9-летней девочки на пляже
10:49, 20.07.2021
Полуторагодовалая девочка поела винограда и умерла
08:39, 20.07.2021
Владимир Путин назвал бедность одной из четырех нерешенных в стране проблем
08:27, 20.07.2021
В России предложили ввести наказание за призывы к отказу от вакцинации
08:07, 20.07.2021
Методы воспитания: мать отрубила пальцы 8-летней дочери за невинную шалость
05:00, 20.07.2021
Астролог Никольская рассказала, как 4 ретроградные планеты повлияют на судьбу летом 2021 года
20:00, 19.07.2021
Настоящий полковник: полковник Генштаба взял на себя вину за ДТП, которое устроила его жена
19:00, 19.07.2021
Подростка насмерть завалило 14 тоннами пшеницы на ферме
15:33, 19.07.2021
От коронавируса скончалась врач-«идейная антипрививочница»
13:46, 19.07.2021
Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил, что поражение легких при COVID стало развиваться быстрее
13:19, 19.07.2021
Неприметный с виду бункер: под российским городом нашли частную тюрьму и крематорий
09:29, 19.07.2021
В Госдуме предложили выплачивать пособие в 10 тысяч пенсионерам, сделавшим прививку от коронавируса
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
08:16, 19.07.2021
Мужчина сбросил бывшую девушку с 15 этажа, а потом прыгнул за ней следом
07:35, 19.07.2021
Премьер-министр Мишустин назначил кураторов за каждым федеральным округом
07:18, 19.07.2021
18-летняя студентка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
01:00, 19.07.2021
Урок автохамкам: мужчина перекрыл трассу и угрожал автоледи доберманом за невключенный поворотник
00:01, 19.07.2021
Эксперты увидели связь между суммой денежных переводов и местом расположения колоний
20:00, 18.07.2021
Хотела стать стройнее, а попала в больницу с сепсисом: женщину госпитализировали после липосакции
19:00, 18.07.2021
Почти треть россиян выступили против идеи сделать рабочую неделю четырехдневной
15:58, 18.07.2021
Роковое летнее Полнолуние 24 июля 2021: астрологи рассказали, как избежать неприятностей
14:14, 18.07.2021
7-летний мальчик решил инсценировать собственную смерть на пруду
12:45, 18.07.2021
Новорожденную девочку заморозили и выбросили в мусорный бак
12:04, 18.07.2021
На базе отдыха лев напал на 13-летнюю девочку
11:26, 18.07.2021
«Все, тюрьма»: Жириновский анонсировал ряд действенных наказаний для антипрививочников уже с осени
11:08, 18.07.2021
Российский врач рассказал о страшной опасности кондиционеров для иммунитета людей
10:53, 18.07.2021
«Как щенок»: мужчина обнаружил ребенка, который спал на обочине дороги
10:13, 18.07.2021
«Они бы устроили такую бучу»: менеджер певицы МакSим оправдалась за концерт в Казани
09:37, 18.07.2021
Директор казанской певицы МакSим ответила на информацию об отказе у Марины легкого
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
08:54, 18.07.2021
Новые выплаты назначат пенсионерам в России с 2022 года
08:17, 18.07.2021
Кот из кальянной смог распылить слезоточивый газ в магазине
08:03, 18.07.2021
В МВД подтвердили, что собираются ввести экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для автомобилистов
07:52, 18.07.2021
Поверили в себя: Украинская СБУ «обязала» российского министра обороны Шойгу явиться в Мариуполь
07:35, 18.07.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что заразные штаммы COVID-19 начали вытеснять все остальные
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
19:00, 16.07.2021
ГИБДД оштрафовала водителя за езду по городу на деревянном автомобиле
14:11, 16.07.2021
Умер около года тому назад: из реки выловили нижнюю часть мужского тела
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
12:14, 25.06.2021
Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
14:32, 24.06.2021
Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
09:58, 23.06.2021
Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
09:55, 18.06.2021
Жуешь и выздоравливаешь: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
16:13, 17.06.2021
ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
13:39, 17.06.2021
Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
12:16, 17.06.2021
Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
10:41, 17.06.2021
Казанский стрелок Галявиев получил травмы в «Бутырке»
14:27, 16.06.2021
В России предлагается легализировать доступ к порнографии
14:02, 16.06.2021
В гаражном боксе у больницы нашли тела и внутренности людей
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
«Он жив»: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
«Он хотел подражать»: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
14:38, 21.05.2021
«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью