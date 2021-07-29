Второй кассационный суд подтвердил законность и правомерность решения о взыскании 40 миллионов рублей с теперь уже бывшего старшего лейтенанта полиции Москвы. Сотрудник ГИБДД Феликс Дунаевский и его супруга должны отдать в доход государства все, что нажито коррупционным путем, сообщает "Коммерсантъ"

Прокуратура вполне здраво усомнилась в том, что на автопарк стоимостью в 40 миллионов простой старший лейтенант ГИБДД вряд ли когда заработает, если будет тратить только свою зарплату.

При проведении проверки выяснилось, что в 2016 году супруга лейтенанта потратила 42 миллиона рублей на покупку автомобилей BMW Х5, Porsche Cayman, Porsche Macan S Diesel, Porsche Macan GTS, мотоцикл Yamaha WR 450F. Также она приобрела земельные наделы в Раменском районе Московской области.

Интересно, что за 16 лет службы в полиции ее супруг заработал всего 6 миллионов рублей, а сама супруга нигде не работала, доходов не имела. В итоге в 2019 году гаишника попросили на выход - уволили в связи с утратой доверия.

Взять с него было нечего, а потому прокуратура попросила суд взыскать эквивалент неподтвержденных доходов. Подали иск на 10 миллионов и против сына лейтенанта, который тоже служил в ГИБДД и тоже, по семейной традиции, имел нелегальные доходы.