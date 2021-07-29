Среди самых популярных специальностей для освоения этим летом в Казани - мастер маникюра и сварщик.

Карантинные ограничения и пандемическая нестабильность заставили жителей Казани присмотреться к новым профессиям - за год спрос на профессиональное обучение вырос на 84%, сообщают эксперты Авито Услуг.

Популярность курсов по обучению на сварщика возросла в Казани в 7 раз. Помимо сварки и ногтевого сервиса казанцы намерены осваивать парикмахерское дело и учиться на повара.

На 75 % в Казани вырос спрос на курсы массажистов, на 72% - курсы бухгалтерского дела. При этом мастер-класс по сварке в Казани в среднем обойдется в 1100 рублей, по поварскому искусству - в 500 рублей. Обучение бухгалтеров стоит в среднем 4999 рублей в городе, а техникам массажа можно научиться чуть менее чем за 10 000 рублей.

“Россияне стремятся освоить новые профессии, отдавая предпочтение тем специальностям, которые останутся востребованными в любых условиях. Еще один важный фактор при выборе специальности - возможность получить навыки быстро, чтобы буквально через пару месяцев начать монетизировать знания и оказывать услуги”, - комментирует руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги.