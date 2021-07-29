Казанские ученые нашли в Татарстане на нефтяном месторождении вещество явно внеземного происхождения. Автором исследования стала студентка КФУ Клавдия Петренко. Место, где совершено открытие, - Камско-Устьинское месторождение.

Ученые предполагают, что загадочное вещество образовалось при разрушении метеорного тела при его движении в атмосфере 272,95 млн лет назад.

Плотные включения вещества нашли в гипсовой породе, пишет "Реальное время".

"Мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис", — рассказал доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

Годом ранее казанские исследователи находили инопланетную или внеземную пыль в Тургояке и Плещеево, в озере Байкал и одере Балхаш в Казахстане.