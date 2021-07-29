Бывший мэр Иркутска, депутат местного Законодательного собрания Виктор Кондрашов дал достойный отпор Илье Прусикину из Little Big. Чиновник спел и сплясал на берегу Байкала после того, как Ильич опубликовал критический пост о чистоте воды в самом чистом озере на Земле.

Прусикин отметил, что вода в Байкале грязная, что до глубины души оскорбило бывшего мэра Кондрашова, сообщает Mash.

Задетый за живое чиновник спел про "Little нос" и посоветовал "в Байкал не ссать" и "носить усы". Видео моментально стало вирусным.