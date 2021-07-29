В Челябинске обиженный мужчина решил слить интимные фото своей бывшей супруги общим бизнес-партнерам. Причиной такого поступка стал отказ экс-жены передать ему управление общим бизнесом, сообщает Mash.

Пара прожила в браке 20 лет. Совместными усилиями супруги создали мебельный цех, открыли несколько торговых точек по реализации мебели. Интимную жизнь муж иногда снимал на телефон.

Известно, что весной пара подала на развод. Мужчина решил, что права на бизнес должны принадлежать именно ему и потребовал, чтобы бывшая отдала ему свою долю в деле. Получив категорический отказ, муж решил действовать психологическим оружием и разослал всем партнерам по бизнесу голые фото своей бывшей возлюбленной в самых пикантных позах.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности личной жизни. Ему грозит срок до 2 лет лишения свободы.