Сегодня утром в Ново-Савиновском районе Казани на Амирхана местные жители стали свидетелями довольно странного явления: мужчина выбрасывал из окна многоэтажки вещи, мебель, одежду. Потом он встал на край и начал угрожать, что выпрыгнет сам, около пяти минут его отговаривали, но безуспешно - мужчина выбросился из окна, не дослушав доводы в пользу иного решения, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Известно, что парень умер на месте от травм, несовместимых с жизнью. Полиция в квартире парня обнаружила девушку, предполагается, что она находилась под воздействием определенных запрещенных веществ.

Установлено, что пара сняла квартиру посуточно. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Девушка задержана.