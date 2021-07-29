В Казани в ТЦ XL, судя по количеству охраны, было осуществлено задержание особо опасного преступника. Об этом сообщает телеграм-канал "Еду в Татарстан", размещая видео, снято очевидцами.

На ролике охранники ТЦ грубо задерживают молодого мужчину, у него порваны штаны, он пытается отбиваться ногами.

Очевидцы просят охранников не душить молодого человека и интересуются, есть ли у них полномочия так обращаться с людьми.

В результате охранники скручивают казанца и затаскивают в подсобное помещение, не пуская туда остальных. Очевидцы потребовали вызвать полицию. Чем закончится история, за что задержали парня, пока не сообщается.