На Пулковском шоссе в Петербурге был обнаружен труп зверски убитой женщины. Ее привязали тросом к припаркованному автомобилю. Вскоре полицейские выяснили, что столько бесчеловечным образом расправились с 43-летней матерью двоих детей, сообщает "Мойка78".

Она проживала в доме, расположенном неподалеку от места расправы. Известно, что женщина одна растила подростков - 17 лет и 13 лет. Муж ее умер уже давно, других родственников у женщины не было.

В последние 10 лет рядом с петербурженкой был мужчина, но ровно неделю назад после грандиозного и громкого скандала они расстались, больше его ни соседи, ни знакомые не видели.

Полицейские разыскивают его и устанавливают все обстоятельства трагедии.