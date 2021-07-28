Непримиримого борца с православием задержали полицейские в Петербурге. Мужчина снимал видеоролики, в которых негативно отзывался о православии и клятвенно обещал уничтожать православных при помощи топора. Роликами он активно делился в социальных сетях.

Он показывал лежащий в своем багажнике двусторонний топор, на который были нанесены древнеславянские символы.

Как сообщили в городском управлении СК России, мужчина найден и задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.