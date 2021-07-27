Друзья знаменитого актера Андрея Панина, которого нашли мертвым в квартире в Москве в марте 2013 года, настаивают на новом расследовании обстоятельств гибели артиста. Они уверены, что Панин был жестоко убит.

"Я все видел своими глазами, поэтому однозначно уверен, что это убийство, и никто меня не сможет переубедить в обратном. Была драка, в которой он пострадал. Он не мог так упасть много раз, сломать челюсть, нос, брови были разбиты, руки были сжаты в кулак и сбиты. В коленях нашли фрагменты стекла. В общем, много таких моментов, которые наталкивают меня на мысль, что он не сам ушел", — отметил друг актера Геннадий Русин.

Друзья и близкие считают, что следствие, закрывшее дело ввиду отсутствия события преступления, не учло львиную долю неоспоримых фактов. Например, в квартире актер не нашли ключи, кругом царил бардак, кто-то что-то явно искал, в квартире было слишком много бутылок от спиртного - такое количество один человек выпить просто не мог.

Друзья считают, что Панин был жестоко избит и брошен погибать. Они намерены просить Следственный Комитет вернуться к тому делу и установить, что же на самом деле случилось с актером.

Напомним, что следствие сделало вывод, что Панин в нетрезвом виде упал и получил травмы. Позднее дело возбудили, но потом закрыли.