Каждый житель Татарстана теперь может почувствовать себя всемогущим: нужно лишь создать свой татарский клан и развивать его. Лучшие кланы получат удивительные призы.

Онлайн-игру запустил проект "Миллиард. Татар". Интернет-проект призвал объединять представителей татарского народа, живущих в самых разных точках мира.

Чтобы начать строить собственный клан, нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Далее жмете баннер игры и создаете клан, развиваете его, победитель получит право отправиться в поездку по пяти городам мира. Среди них Стамбул, Алма-Ата, Уфа, Тюмень и Казань.