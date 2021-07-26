В Старой Ладоге Ленобласти на территории Никольского мужского монастыря нетрезвые участники крестного хода набросились на полицейского и избили его не чем-нибудь, а хоругвью. Крестный ход был посвящен 800-летию князя Александра Невского. Сотрудник полиции решил сделать нетрезвым верующим замечание относительно их состояния, сообщает 47news.

Двое мужчин и женщина не оценили порывы сержанта полиции, они отреагировали агрессивно и принялись бить полицейского. Пока мужчины держали сержанта за руки, женщина что есть сил лупила его хоругвью.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.