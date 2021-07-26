В Екатеринбурге мужчина похитил собственную жену и зверски избивал ее в течение суток. Сейчас девушка госпитализирована, у нее множественные травмы, переломы, рассечения, она в тяжелом состоянии.

Известно, что молодая женщина уже год пытается развестись с мужем, которые ранее был судим. Мужчина злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами. На днях он вломился к жене на работу, учинил там погром и похитил женщину, пишет E1.RU.

Почти сутки мужчина держал супругу в своем загородном коттедже и избивал ее. Врачи пришли в ужас: у девушки вместо лица - месиво, есть внутренние кровотечения, отбиты органы.

В отношении супруга возбудили уголовное дело, его обвиняют в похищении человека и нанесении ей телесных повреждений.