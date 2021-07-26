Синоптики предупредили жителей Казани об ухудшении погодных условий. Во вторник, 27 июля, ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Наиболее вероятное время ухудшения метеоситуации - с 9 утра 27 июля до 21 часа того же дня.

Сотрудники МЧС Республики Татарстан настоятельно рекомендуют оставаться дома тем, кто может позволить себе не выходить на улицу. Остальным рекомендовано максимально сократить время пребывания на улице. В момент усиления ветра важно держаться подальше от крупных объектов. Всем автолюбителям рекомендовано быть осторожными на дорогах.