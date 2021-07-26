Полиция в Казани проводит проверку после избиения женщины ломом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ломом решал семейные проблемы супруг потерпевшей. Он набросился на возлюбленную с железным ломом в одном из домов в Дербышках, сообщает "Татарстан-24".

Сообщается, что мужчина действовал так из-за ревности, к тому же, по словам очевидцев, он угрожал убить супругу. После того, как кадры расправы попали в Сеть, сотрудники полиции начали проводить проверку, несмотря на то, что от самой побитой ломом женщины заявлений в отделы полиции не поступало.