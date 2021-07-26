Житель Казани зарезал товарища своей матери только за то, что тот попросил взрослого сына съехать из квартиры. Как установили следователи, 24 июля вечером на Красной Позиции 31-летний сын выпивал с другом матери и с нею самой, отмечая день ее рождения. Застолье довольно быстро превратилось в скандал, а потом и в кровавую резню.

Началось все с того, что друг матери попросил взрослого сына съехать их родительской квартиры - "мол, уже не маленький". К просьбе присоединилась и мать.

Сыновье возмущение не знало предела: в избытке чувств он схватил кухонный нож и несколько раз ударил им 60-летнего друга своей матери. От полученных тяжелых ранений он умер до приезда скорой помощи.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, по данному факту завели уголовное дело. Свою причастность к случившемуся задержанный признал. В скором времени следствие обратится в суд, чтобы заключить мужчину под стражу.