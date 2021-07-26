Мэрия Казани пообещала масштабное расширение платных парковок в республиканской столице. Зоне платных парковок стало заметно тесно в центре города. Теперь их география расширится, парковки появятся на улице Агрономической, Бондаренко, Волгоградской, Газовой, Короленко, Мусина, Назарбаева, Нигматуллина, Павлюхина, Сибгата Хакима. Появятся платные парковки на Солдатской, Чистопольской и Яруллина.

По ряду новых парковок определены уже конкретные места. Так, на Чистопольской паркинг появится недалеко от метро "Козья слобода", на Солдатской - у здания "Банка Казани", на улице Мусина - рядом с ЖК "Магеллан", на Яруллина - у магазина "М-Видео" и гостиницы "Релита".

В общей сложности в городе появится дополнительно около 2400 новых парковочных мест. Точные сроки готовности объектов пока не обозначены.