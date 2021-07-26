Автодорога Казань-Екатеринбург обойдется российскому бюджету вдвое дороже, чем Крымский мост. По первичным оценкам, стоимость дороги составит 500 миллиардов рублей. Около 122 км трассы — это реконструкция существующих федеральных дорог, остальные 425 км — совершенно новое строительство. Об этом заявили в Росавтодоре, пишет "Коммерсантъ".

На участке от Мамадыша появятся 22 надземных перехода для пешеходов, потом дорога даст 81,4-километровый обход Челнов и Нижнекамска.

Примечательно, что Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью, обошелся государству в 227,9 миллиарда рублей, то есть вдвое дешевле новой автотрассы.

Поэтапное открытие участков дороги М12 - Москва-Казань-Екатеринбург начнется в 2022 году.