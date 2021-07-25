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Фото: объединенная пресс-служба судов РТ

Казанский стрелок Галявиев пожаловался на условия содержания в СИЗО

25.07.2021, 17:22 3080 32 prokazan.ru

Ильназ Галявиев, который устроил массовый расстрел в гимназии №175, пожаловался правозащитникам на условия содержания в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсант».

«При встрече Галявиев вел себя спокойно, рассказал, что по сравнению с казанским изолятором в Москве кормят разнообразнее. Но в Бутырке ему не удалось купить сладкого, зато это можно было сделать в Казани», - отметил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Напомним, психиатры склоняются к тому, что в момент совершения преступления молодой человек был невменяем. Однако результаты экспертизы пока официально не оформлены. 

 

Татарстан Казань Общество Правоохранители стрельба в школе 175
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комментарии

Горожанин
45
25 июля 2021
17:31
Проказа каждый день собирается писать одну и ту же новость с жалобами этого подонка? Или нервируете специально общественность, чтобы нашелся наконец-то благородный человек, который мерзавцу веревку подбросит?
Горожaнин
42
25 июля 2021
17:33
Черкесский городской суд вынес приговор по делу 19-летнего местного жителя. В начале этого года сотрудниками Росгвардии прибывшими по тревоге был задержан с поличным молодой мужчина. Разбив окно он проник на территорию птицефабрики где занимался насильственными действиями сексуального характера в отношении куриц. Подсудимый не стал отрицать свою вину и был направлен на психиатрическую экспертизу, признавшую его вменяемым. Суд вынес решение назначить фигуранту 6 месяцев исправительных работ, признав его виновным по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных митингах и политических акциях в поддержку либеральной оппозиции.
Горожaнин
38
25 июля 2021
17:34
Одно из самых "громких" видео последних дней в Сети: 15-летний внук в компании таких же мразей-отморозков, как и он сам, унижает своего деда, а потом заходит сзади, обхаркивает деду спину. Но этого ему мало, он расстегивает штаны и мочится сзади на ничего не подозревающего старика. Причина – не сошлись в политических взглядах: дед против Навального, а они за него. Вернее, это повод для таких действий. А причина в том, что этот подросток – нелюдь и последняя мразь. Он прекрасно осознаёт, что делает, что всё снимается на камеру, и специально демонстративно унижает деда.
Горожaнин
41
25 июля 2021
17:35
Следственным управлением УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по пяти фактам имущественных преступлений. По информации «СуперОмска», по подозрению в совершении грабежа, разбоя и кражи задержаны лидер омского отделения движения «Артподготовка», сторонник Алексея Навального Руслан Алехин и его 27-летний сообщник. По версии следствия, в 2014 году Алехин и его подельник, орудуя ножом и молотком, грабили омичей, отбирая у них деньги и мобильные телефоны.
Горожaнин
41
25 июля 2021
17:36
ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) публично призывал к массовым беспорядкам, вовлекал несовершеннолетних в уличные мероприятия и давал инструкции, как готовить коктейли Молотова, чтобы использовать их против правоохранительных органов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции после встречи с американским лидером Джо Байденом, передает корреспондент «Ленты.ру».
Горожaнин
50
25 июля 2021
17:38
Следствию надо более пристальное внимание обратить на причастность к теракту Галявиева экстремистских сообществ типа "фбк" и "штабы Навального". Наверняка следы туда ведут. Этим нелюдям не привыкать к преступлениям самым тяжким, их кукловоды специально провоцируют беспорядки и панику.
Горожанин
50
25 июля 2021
19:05
Месячная статья, он уже ныл про это, а вот то что он просит передать ему веревку никто не пишет
Саня
50
25 июля 2021
19:13
И эта сволочь жалуется [***] надо кормить
Саня
50
25 июля 2021
19:17
Этова отморозка в бочку с дерьмом и саблей над головой а потом в перья урода
Горожанин
62
25 июля 2021
19:29
Когда же его наконец замочат в сортире
БОГ
106
25 июля 2021
19:38
ЭТО ВАМ МУСУЛЬМАНИ КАРА НЕБЕСНАЯ, ЗА ТО, ЧТО ОСКВЕРНЯЛИ ПАМЯТЬ УБИТЫХ РЕБЯТ, ПОГИБШИХ ОТ РУК ШАМСУТДИНОВА.
ЗА УБИТЫХ 9 РУССКИХ ЗАБРАЛ 9 ТАТАР, ПОКАЙТЕСЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО!
Марина
60
25 июля 2021
20:21
Божечки мои! Чем вы живете? Ведь вы же все умрёте! А в Сочи так и не бывали. А в раю все только и говорят, о море.
Марина
58
25 июля 2021
20:24
Забыла добавить, в смысле о море, не как о море или голодоморе, а об море, в смысле которое плещется волнами, типа океан.
Ага
63
25 июля 2021
21:11
Ахахах так вот чем они в своих штабах занимаются помимо содомии. Я давно писал что за одну только причастность к этим притонам надо уголовную ответственность давать и ставить на учет к участковому. Насмотрятся своих вожаков продажных типа вора навральнова и устраивают митинги незаконные, погромы пьяные дебоши и расстрелы в школах
В ответ на комментарий пользователя
Черкесский городской суд вынес приговор по делу 19-летнего местного жителя. В начале этого года сотрудниками Росгвардии прибывшими по тревоге был задержан с поличным молодой мужчина. Разбив окно он проник на территорию птицефабрики где занимался насильственными действиями сексуального характера в отношении куриц. Подсудимый не стал отрицать свою вину и был направлен на психиатрическую экспертизу, признавшую его вменяемым. Суд вынес решение назначить фигуранту 6 месяцев исправительных работ, признав его виновным по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных митингах и политических акциях в поддержку либеральной оппозиции.
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Горожaнин
66
25 июля 2021
21:15
Либерда еще денег ему на адвоката собирали и постоянно пишут проплаченные сообщения в сети о его невиновности. Своего выгораживают...
В ответ на комментарий пользователя
Ахахах так вот чем они в своих штабах занимаются помимо содомии. Я давно писал что за одну только причастность к этим притонам надо уголовную ответственность давать и ставить на учет к участковому. Насмотрятся своих вожаков продажных типа вора навральнова и устраивают митинги незаконные, погромы пьяные дебоши и расстрелы в школах
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ВОН ИЗ КРЫМА МРАЗЬ РУССКАЯ!
192
25 июля 2021
21:26
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А зачем ему веревку подбрасывать, баран? Чтобы он сокамерника удушил?
203
25 июля 2021
21:31
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Горожанин
53
25 июля 2021
21:34
А ну кретин быстро отвечай что у вас в скотомазепии про северный поток думают?
А зачем ему веревку подбрасывать, баран? Чтобы он сокамерника удушил?
136
25 июля 2021
21:35
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РУССКИЕ СВИНЬИ!! СКОРО ВОЙНА БУДЕТ! ВАС СВИНЕЙ МОЧИТЬ НАЧНЕМ!
142
25 июля 2021
21:44
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ИВАН!! ПСИНА! Я ТЕБЕ ПОКАЮСЬ СКОТИНА ИВАНОВСКАЯ Я ТЕБЕ ТВОЮ БАШКУ ПОГАНУЮ С НАСЛАЖДЕНИЕМ ОТКРУЧУ И БЕЗ ВСЯКОГО ДРОБОВИКА!
106
25 июля 2021
21:46
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СМЕРТЬ РУССКО ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!!
103
25 июля 2021
21:49
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Марина
22
25 июля 2021
21:53
Чисто гипотетически, журналисты должны ненавидеть Навального, ведь он же изобличил их не очень адекватные новостные ленты, чем подтвердил личный опыт и мысли некоторых людей. Ленты, глупые, маразматические, не осмысленные, не имеющие никакой разумной связи, лишенные какой либо логической доктрины, противоречащие друг другу через шаг, просто словесная свалка гопоты.
Марина
15
25 июля 2021
22:02
Каждый раз, когда вы выражаете свои чyйcтва, если они у вас есть, особенно по типу Праведного гнева. При этом абсолютно не обладая никакой достоверной информацией, по типу черни. К вам цепляются боты, которые ищут наймитов, готовых ради глупых идей, к тому же глупых анонимных персонажей, сделать что-либо ради достижения целей этих самых ботов. И это в то время, когда всё в этом мире, да и сама рашка, завязано на деньгах, а не на пустых гортанных звуках, что именуются речью.
Горожанин
16
25 июля 2021
22:03
"В воскресенье в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота РФ.
Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов обошел строй кораблей на катере и поздравил военных моряков.
Тысячи людей зрителей собрались на набережной посмотреть парад."
-Правильно, все хотят заценить чем в случае чего бандеровские корыта топить будут.
ОБЕЗЬЯНА ИВАНОВСКАЯ СМОТРИ ВИДЕО КАК ИВАНЫ В КРЫМУ В КИЛОМЕТРОВОЙ ОЧЕРЕДИ СТОЯТ НА АВТОБУС!
177
25 июля 2021
22:07
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Марина
11
25 июля 2021
22:08
Любая информация может быть использована любым кругом лиц, но это не говорит и никак не доказывает причастность этих лиц к источнику информации. Например, террорист может использовать ипхон, но это не значит, что он имеет какое-то отношение к создателям ипхона. Хотя в своей речи он может упоминать про ипхон, только лишь для того, чтобы привлечь к своим никчемным словам ипхономанов.
Стас
1
25 июля 2021
22:09
Намотав косу на руку затолкаю в тебя штуку. Марина, пошли на сеновал отдыхать?
В ответ на комментарий пользователя
Каждый раз, когда вы выражаете свои чyйcтва, если они у вас есть, особенно по типу Праведного гнева. При этом абсолютно не обладая никакой достоверной информацией, по типу черни. К вам цепляются боты, которые ищут наймитов, готовых ради глупых идей, к тому же глупых анонимных персонажей, сделать что-либо ради достижения целей этих самых ботов. И это в то время, когда всё в этом мире, да и сама рашка, завязано на деньгах, а не на пустых гортанных звуках, что именуются речью.
Развернуть
ОККУПАНТ!! А КУДА СЛИВАЕТСЯ КАНАЛИЗАЦИЯ В КРЫМУ, ЗНАЕШЬ? ПРАВИЛЬНО ТЕБЕ В ТВОЙ ВОНЮЧИЙ КАБАНИЙ РОТ!
93
25 июля 2021
22:24
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Марина
0
25 июля 2021
22:56
Я Марина, а не Надежда, Крупская. Какой еще сеновал? Сейшелы, Багамы, Бали - моя стихия. А на своём сеновале с Лизкой вон сёрфингом занимайся.
В ответ на комментарий пользователя
Намотав косу на руку затолкаю в тебя штуку. Марина, пошли на сеновал отдыхать?
Развернуть
Стас
0
25 июля 2021
23:08
Прежде чем лететь на Бали надо проверить рабочесть твоих дырок.
В ответ на комментарий пользователя
Я Марина, а не Надежда, Крупская. Какой еще сеновал? Сейшелы, Багамы, Бали - моя стихия. А на своём сеновале с Лизкой вон сёрфингом занимайся.
Развернуть
Марина
0
25 июля 2021
23:12
Ага, дырки в своём кармане проверь сначала.
В ответ на комментарий пользователя
Прежде чем лететь на Бали надо проверить рабочесть твоих дырок.
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09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
12:14, 25.06.2021
Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
14:32, 24.06.2021
Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
09:58, 23.06.2021
Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
09:55, 18.06.2021
Жуешь и выздоравливаешь: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
16:13, 17.06.2021
ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
13:39, 17.06.2021
Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
12:16, 17.06.2021
Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
10:41, 17.06.2021
Казанский стрелок Галявиев получил травмы в «Бутырке»
14:27, 16.06.2021
В России предлагается легализировать доступ к порнографии
14:02, 16.06.2021
В гаражном боксе у больницы нашли тела и внутренности людей
09:55, 16.06.2021
Следователи возбудили дело по факту детских игр с удушением в летнем лагере
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
«Он жив»: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
«Он хотел подражать»: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
14:38, 21.05.2021
«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью