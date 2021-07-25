Ильназ Галявиев, который устроил массовый расстрел в гимназии №175, пожаловался правозащитникам на условия содержания в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсант».
«При встрече Галявиев вел себя спокойно, рассказал, что по сравнению с казанским изолятором в Москве кормят разнообразнее. Но в Бутырке ему не удалось купить сладкого, зато это можно было сделать в Казани», - отметил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Напомним, психиатры склоняются к тому, что в момент совершения преступления молодой человек был невменяем. Однако результаты экспертизы пока официально не оформлены.
комментарии
ЗА УБИТЫХ 9 РУССКИХ ЗАБРАЛ 9 ТАТАР, ПОКАЙТЕСЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО!
Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов обошел строй кораблей на катере и поздравил военных моряков.
Тысячи людей зрителей собрались на набережной посмотреть парад."
-Правильно, все хотят заценить чем в случае чего бандеровские корыта топить будут.