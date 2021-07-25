Райнура уже знает почти каждый житель Татарстана. Молодой человек прославился, выкладывая ролики с татарским танцем в разных городах России. А цель у этого всего одна – Райнур хочет станцевать с президентом республики Рустамом Миннихановым.

На этот раз Райни опубликовал видео с танцами из Волгограда.

«Рустам Нургалиевич, станцуйте со мной!», - сказал казанец перед началом танца.

Жителям уже «приелась» эта история, поэтому в комментариях не очень позитивные отзывы.

«Так себе танец»

«Хочешь идею, заезжай в городе в самый модный ресторан и сделай там балеш или эчпочмаки»

«Молодец, Райнур»

«Ну опять этот танцор».