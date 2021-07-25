Райнура уже знает почти каждый житель Татарстана. Молодой человек прославился, выкладывая ролики с татарским танцем в разных городах России. А цель у этого всего одна – Райнур хочет станцевать с президентом республики Рустамом Миннихановым.
На этот раз Райни опубликовал видео с танцами из Волгограда.
«Рустам Нургалиевич, станцуйте со мной!», - сказал казанец перед началом танца.
Жителям уже «приелась» эта история, поэтому в комментариях не очень позитивные отзывы.
«Так себе танец»
«Хочешь идею, заезжай в городе в самый модный ресторан и сделай там балеш или эчпочмаки»
«Молодец, Райнур»
«Ну опять этот танцор».
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