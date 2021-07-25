В Татарстана жертвами Covid-19 стали еще три человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено три случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — сообщили в ведомстве.

Известно, что скончались женщины 1939, 1947 и 1994 годов рождения. «Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнила пресс-служба.

На сегодняшний день общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане достигло 595.

Напомним, ранее была обнаружена новая мутация коронавируса — уже есть зараженные .