В Казани во время ремонта дома №72 на улице Баумана рабочие обнаружили старинную вывеску. Она написана на штукатурке. Об этом на своей странице в Facebook написала помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

На фотографиях, которые выложил основатель казанского Музея чак-чака Дмитрий Полосин, видны слова: «Обувь», «Магазин Соловьева» и «Галантерейная торговля».

Как рассказала Олеся Балтусова, первым заметил вывеску экскурсовод Игорь Боталов.

«Связались с собственником, и он согласился на реставрацию по технологии, если мы ему подскажем, как именно, и остановил работы», — поделилась она.

«Я считаю, что <…> нужно сохранять, нужно выяснить статус этого здания. Но вывеску сохранить нужно, это очень круто смотрится. Это будет привлечение и туристов, и горожан к этому дому», — подчеркнул Дмитрий Полосин, который лично осмотрел вывеску.

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