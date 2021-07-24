За неделю в республике упали цены на некоторые овощи — меньше стали стоить морковь, лук и картофель. Об этом сообщает Татарстанстат. Их данные актуальны на 19 июля.



Известно, что за килограмм моркови жители республики теперь платят не более 85,10 рублей, лука — не более 32,38 рублей, картофеля — до 44,56 рублей. В отличие от них выросла в цене за неделю свежая белокочанная капуста — до 41,59 рублей за килограмм.

Также за неделю выросли цены на говядину, баранину, полукопченую и вареную колбасу, мороженую неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, маргарин и сметану, пшеничную муку и некоторые другие продукты питания.



Напомним, ранее в Гидрометцентре РТ сообщили о похолодании до восьми градусов.