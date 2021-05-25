6400 подписчиков в Телеграме всего за 8 дней

Сегодня многие пытаются раскрыть себя и заработать в интернет-пространстве. Для этого используются различные площадки - соцсети, мессенджеры, сайты. Среди доступных и перспективных площадок можно выделить Телеграм, который ещё не достиг предела о пользователям и развивается ежедневно.

Как раскрутить свой канал в Телеграм?

Для ответа на этот вопрос представитель Телега.ин пообщался с владельцем канала https://t.me/theworldisgood, который раскрыл основные моменты в продвижении канала.

Безусловно, одним из показателей успешности и популярности канала является количество подписчиков. Начинать всегда приходится с минимума: у владельца канала "Все хорошее" было всего 7 подписчиков, 3 из которых его другие аккаунты. И здесь на помощь пришла Телега, которая позволяет отслеживать наиболее популярные каналы и закупать у них рекламу. Причем, не приходится даже самостоятельно договариваться с владельцами этих каналов.

Закупив первые рекламные посты на https://telega.io/channels/aman_dhattarwal/card, он практически сразу поучил 250 новых подписчиков. Далее каналы для размещения рекламы он отбирал по тематике, посещаемости, комментируемости. Задача заключалась в получении англоязычной аудитории, что в конечном итоге получилось. На текущий момент порядка 91% составляют посетители, читающие канал на английском - из Индии, Африки, США. Среди посетителей также есть представители Дании, Германии, Италии, России, Франции, Испании.

Стоимость рекламных постов

В целом, такую статистику многие владельцы предоставит не могут, но если отслеживать количество подписавшихся от каждой рекламной компании, то в среднем один подписчик обходится в 0,063 доллара, а это очень мало. Таким темпами за 8 дней и всего 400 долларов владелец https://t.me/theworldisgood смог увеличить количество реальных подписчиков до 6400.

Как контент влияет на подписки и просмотры

Важно предложить читателям качественно написанный и интересный по содержанию пост. Выбор в пользу позитивных новостей был сделан не случайно. Сегодня их крайне не хватает: много криминала, политики, кризисных явления. Посты о технологиях, исследованиях, животных, детях, кулинарии воспринимаются "на ура", за что автор и получает многочисленные благодарственные комментарии. Однако одинаковый контент тоже может стать неинтересным, поэтому в перспективе - поиск новых форматов для публикаций, запуск ботов и прочих инструментов.

Это привлечет и потенциальных рекламодателей, донаты от подписчиков.Сегодня многие пытаются раскрыть себя и заработать в интернет-пространстве. Для этого используются различные площадки - соцсети, мессенджеры, сайты. Среди доступных и перспективных площадок можно выделить Телеграм, который ещё не достиг предела о пользователям и развивается ежедневно.