Мэр Казани Ильсур Метшин предложил организовать специальную структуру, на которую можно было бы возложить контроль за торговлей в парках города. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В новом сезоне в 19 парках Казани будут размещены 73 объекта нестационарной торговли. Однако часто в парках встречаются точки несанкционированной торговли. Для контроля мэр поручил проработать вопрос о создании отдельной структуры в дирекции парков и скверов.

В социальных сетях на новость отреагировали неоднозначно. Помимо одобрений были мнения и о том, что история повторяется: в 90-х контролировали торговлю "братки", и несанкционированно выйти и начать что-то продавать в общественном месте было практически равно самоубийству.