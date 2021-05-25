Из одиночной камеры Ильназа Галявиева, на время расследования помещенного в СИЗО Казани, убрали всю мебель и предметы обихода, включая раковину и унитаз. По сообщениям "Бизнес Онлайн", арестант склонен к суициду, а потому для всех будет спокойнее, если у него не будет ни единого инструмента, чтобы свести счеты с жизнью.

"Оттуда убрали шконки, туалетные принадлежности- унитаз, раковину. Оставили только матрас, на котором он спит. Все убрали, потому что Галявиев склонен к суициду", - сообщил "БО" свой источник во ФСИН.

Кроме того, у камеры Галявиева постоянно дежурит спецназовец, а через щель для выдачи пищи за его камерой ведется наблюдение.

Напомним, стрельба в школе № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Ее устроил 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев, объявивший себя "богом". Также при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство. В результате погибли девять человек, включая семерых детей, еще 24 человека пострадали.

Стрелявшему предъявлены обвинения в массовом убийстве. Галявиева арестовали на два месяца.

Убийце предстоит пройти целый ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Все хотят, чтобы он дожил до суда.