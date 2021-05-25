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Фото: abomus.co.il

Из одиночной камеры казанского стрелка Галявиева убрали унитаз и кровать

25.05.2021, 20:00 2546 3 prokazan.ru
Из одиночной камеры Ильназа Галявиева, на время расследования помещенного в СИЗО Казани, убрали всю мебель и предметы обихода, включая раковину и унитаз. По сообщениям "Бизнес Онлайн", арестант склонен к суициду, а потому для всех будет спокойнее, если у него не будет ни единого инструмента, чтобы свести счеты с жизнью.

"Оттуда убрали шконки, туалетные принадлежности- унитаз, раковину. Оставили только матрас, на котором он спит. Все убрали, потому что Галявиев склонен к суициду", - сообщил "БО" свой источник во ФСИН.

Кроме того, у камеры Галявиева постоянно дежурит спецназовец, а через щель для выдачи пищи за его камерой ведется наблюдение.
 
Напомним, стрельба в школе № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Ее устроил 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев, объявивший себя "богом". Также при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство. В результате погибли девять человек, включая семерых детей, еще 24 человека пострадали. 
 
Стрелявшему предъявлены обвинения в массовом убийстве. Галявиева арестовали на два месяца.
Убийце предстоит пройти целый ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Все хотят, чтобы он дожил до суда.
Казань стрельба в школе 175
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комментарии

Горожанин
2
25 мая 2021
20:28
Правильно, пусть в рот себе гадит
Горожанин
4
25 мая 2021
20:36
Бессовестные, издеваются над человеком. Конечно, он одинок, даже матери не нужен, постоять за него некому.
Лучше ищите реального убийцу, ежу понятно, что его просто подставили.
Горожанин
0
25 мая 2021
20:38
И матрас надо отнять, а то распустит на ленточки и удавку сплетет, пусть на бетоне спит быстрее сдохнет
В ответ на комментарий пользователя
Бессовестные, издеваются над человеком. Конечно, он одинок, даже матери не нужен, постоять за него некому.
Лучше ищите реального убийцу, ежу понятно, что его просто подставили.
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06:00, 19.05.2021
Омолаживающие процедуры катастрофически изуродовали лицо 63-летней женщины, возбуждено дело
05:00, 19.05.2021
Госдума поддержала новые пособия семьям с детьми и беременным женщинам
19:00, 18.05.2021
«Мог знать все заранее»: одноклассника казанского стрелка Галявиева проверят на детекторе лжи
15:01, 18.05.2021
Россиян будут оповещать о любом ЧП единым сигналом - каким?
14:45, 18.05.2021
Бил, душил и резал: мужчина попытался расправиться с бывшей сожительницей в детсаду, женщина в коме
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
13:32, 18.05.2021
Как будет отдыхать президент: Песков рассказал о планах Путина на летний отпуск
10:05, 18.05.2021
Насиловали сирот в интернате: факты растления детей выяснились при расследовании дела Меня
09:46, 18.05.2021
ТАСС: казанского стрелка Галявиева поставили на учет как склонного к суициду
08:00, 18.05.2021
«Ни на что не жалуется»: ОНК раскрыла условия содержания в СИЗО казанского стрелка Галявиева
07:46, 18.05.2021
Россиян предупредили о необычных способах обмана на кассах супермаркетов
20:00, 17.05.2021
«Достали всех»: отец с сыном избили тиктокеров за непотребный вид в общественном месте
19:00, 17.05.2021
100-килограммовая женщина села на шею своему возлюбленному и убила его: даму будут судить
16:33, 17.05.2021
Казанский стрелок Галявиев сдал практику по стрельбе только со второго раза
14:53, 17.05.2021
У следователей появилась версия о вербовке казанского стрелка Ильназа Галявиева
12:43, 17.05.2021
У подростка дома нашли оружие: он заявил подруге, что хочет устроить массовый расстрел
09:46, 17.05.2021
Дворника-мигранта заподозрили в насилии над 11-летним ребенком
09:36, 17.05.2021
В синяках и ссадинах: тело мужчины нашли в салоне эротического массажа со странными следами на коже
08:17, 17.05.2021
По следам казанского стрелка: подросток возомнил себя «Богом» и пытался застрелить мать
08:06, 17.05.2021
Гидрометцентр назвал регионы, где ожидаются «супервысокие» температуры: есть ли в списке Татарстан
07:55, 17.05.2021
Банки запустят специальный сервис для снятия денег с чужой карты через QR
00:01, 16.05.2021
Российский спортивный комментатор назвал свою зарплату в 600 тысяч «до смешного низкой»
17:05, 15.05.2021
Водитель скорой посинел и умер прямо в поездке на вызов
06:00, 15.05.2021
Врач Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
05:00, 15.05.2021
Немецкий криминальный психолог пояснил, почему люди в Казани не среагировали на стрелка с оружием
19:00, 14.05.2021
Пострадавшему при стрельбе в казанской школе ребенку провели в Москве уникальную 5-часовую операцию
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:11, 14.05.2021
На трехлетнего ребенка в магазине упала тяжелая железная дверь
15:15, 14.05.2021
Звезду «Фантастических тварей» отправили в тюрьму за изнасилование
12:40, 14.05.2021
Гендиректора телеканала отправили в тюрьму за вымогательство и распространение порнографии
09:58, 14.05.2021
Пенсионерам в России хотят ввести новое пособие на покупку защитных масок
08:39, 14.05.2021
Подражатели: полиция задержала мужчину, который, как казанский стрелок, называл себя «Богом»
08:15, 14.05.2021
Биологи рассказали, как коронавирус влияет на продолжительность жизни человека
01:00, 14.05.2021
Полиция задержала женщину по подозрению в смертельном избиении собственного годовалого сына
19:00, 13.05.2021
В Госдуме выразили полную уверенность в том, что ЕГЭ будет отменен в России
17:15, 13.05.2021
В учебниках ОБЖ в России появится раздел о спасении при стрельбе в школе
16:50, 13.05.2021
Казанский стрелок заработал деньги на оружие, играя в Counter-Strike
15:25, 13.05.2021
«Варварство»: Путин резко высказался о стрельбе в Казани и поручил наградить сотрудников гимназии
12:02, 13.05.2021
Сказали, что пришли поздравить: задержаны грабители, которые в День Победы обобрали ветерана
10:15, 13.05.2021
Казанский стрелок Ильназ Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве
10:03, 13.05.2021
ТАСС: в тяжелом состоянии остаются четверо детей, доставленных из Казани в Москву
09:44, 13.05.2021
Биологи заявили, что между погодой в РФ и заболеваемостью коронавирусом есть четкая связь
09:10, 13.05.2021
«Сделаю то же самое»: у казанского стрелка появился подражатель - школьник пообещал повторить бойню
07:50, 13.05.2021
Детский кешбэк: за путевки в лагеря и санатории родителям вернут 50% стоимости
07:00, 13.05.2021
Мужчина выбросил с балкона пятого этажа полуторагодовалого малыша своей знакомой
06:00, 13.05.2021
Детский омбудсмен Кузнецова обратится в МВД для проверки безопасности школ в Татарстане
05:00, 13.05.2021
Трехлетний ребенок спас сам себя из квартиры с умершими родителями
20:00, 12.05.2021
Павел Дуров: казанский стрелок сделал публичным свой канал в Telegram только за 15 минут до бойни
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
10:20, 12.05.2021
Задержан мужчина, который в Сети пригрозил взорвать школу, желая проверить, как работают спецслужбы
08:15, 12.05.2021
Психиатр объяснила, как стрелок из Казани мог получить допуск врача к лицензии на оружие
07:48, 12.05.2021
Глава Минздрава РФ Мурашко рассказал о состоянии раненых в казанской школе детей
07:32, 12.05.2021
В России хотят дать привитым от коронавируса дополнительные привилегии и бонусы от 500 до 5000 руб.
00:01, 12.05.2021
Вернуть смертную казнь предложил депутат Госдумы Миронов после трагедии в Казани
19:00, 11.05.2021
В России вступил в силу закон об автоматическом назначении соцпомощи и пособий
09:32, 11.05.2021
Уволенный работник обиделся и попытался сжечь родную птицефабрику
07:47, 11.05.2021
Синоптики предупредили, что на этой неделе нас ждет аномальная погода
07:36, 11.05.2021
В Госдуме предупредили россиян о риске роста штрафов за безбилетный проезд
20:00, 10.05.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
19:00, 10.05.2021
Мужчина выжил после того, как у него в руках взорвалась граната
14:22, 10.05.2021
Пьяная мать протащила собственную дочь за волосы вдоль всей улицы
10:32, 10.05.2021
Российский врач назвал верный внешний признак предракового состояния
10:09, 10.05.2021
Многократный чемпион России по мотокроссу умер после падения на тренировке
09:08, 10.05.2021
«Катюшу» татары всего мира впервые исполнили на татарском языке
08:28, 10.05.2021
Эксперт рассказал, почему авто с пробегом дорожают быстрее новых
08:16, 10.05.2021
Жителям России назвали эффективный способ быстро погасить кредит
06:01, 10.05.2021
В Минтруда рассказали, могут ли майские праздники быть длинными каждый год
18:21, 09.05.2021
В Омской области глава Минздрава на квадроцикле потерялся в лесу, ранее он лечил Навального
12:31, 09.05.2021
Дети, играющие во дворе, нашли труп мужчины
10:33, 09.05.2021
Адвокат рассказал, кто из жителей России имеет право на двойную пенсию
08:51, 09.05.2021
Женщинам с детьми в России предложили установить четырехдневную рабочую неделю
06:01, 09.05.2021
Муж блогерши рассказал, как и почему задушил супругу
21:00, 08.05.2021
Умершего ветерана власти поздравили с 9 мая, пожелав долгих лет жизни
17:42, 08.05.2021
При обрушении моста пострадали два человека, следствие ведет Главное следственное управление СК РФ
11:17, 08.05.2021
Российский врач назвал симптом рака, который встречается только у мужчин
10:35, 08.05.2021
Танк в Уфе загорелся во время репетиции парада Победы
06:00, 08.05.2021
Жителям Татарстана можно будет оформить электронные паспорта уже в 2023 году
20:00, 07.05.2021
Автомобилиста задержали и оштрафовали на 150 тысяч за надпись на авто против Путина
19:00, 07.05.2021
Российское правительство ввело новые меры для стабилизации цен на топливо
14:53, 07.05.2021
Кошмар длился 7 лет: мужчину обвинили в насилии над малолетними сестрами супруги только через 5 лет
13:40, 07.05.2021
Мужчина похитил 5-летнюю девочку и отвел ее в заброшенный дом
12:08, 07.05.2021
Пенсионерка покрылась черными пятнами после вакцинации от коронавируса
11:00, 07.05.2021
Супруг пропавшей блогерши признался, что сам убил ее
09:44, 07.05.2021
Эхо войны: мужчина и 15-летний подросток погибли, подорвавшись на боеприпасе времен ВОВ
08:02, 07.05.2021
Врач рассказал, что означают холодные руки у человека
07:52, 07.05.2021
Названы требования, которым должны соответствовать жилые дома для бесплатной газификации
20:00, 06.05.2021
Нарколог Минздрава рассказал, почему переболевшим коронавирусом нельзя пить алкоголь
19:00, 06.05.2021
Сколотила «бригаду» из педагогов: главного бухгалтера мэрии заподозрили в создании ОПГ
16:32, 06.05.2021
Школьницы получили травмы, делая селфи перед проходящим поездом
16:15, 06.05.2021
Взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего ребенка
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
10:45, 06.05.2021
Неадекватный пациент: фельдшеру «Скорой помощи» изуродовали лицо осколками стекла
10:33, 06.05.2021
Российский альпинист случайно нашел на Эльбрусе вмерзших в лед людей
10:20, 06.05.2021
Мужчина внезапно скончался в разгар любовных утех в гостиничном номере
09:45, 06.05.2021
Российский юрист раскрыл правду о том, как даже надежные банки «разводят» своих клиентов
08:01, 06.05.2021
Заключенным в СИЗО и колониях предложат платные услуги и увеличат количество свиданий
07:45, 06.05.2021
Доктор предупредил россиян о распространенном «медицинском» мошенничестве
01:01, 06.05.2021
Российские ученые заявили, что вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание ковидом
20:04, 05.05.2021
Девушку-блогера нашли мертвой в лесу спустя месяц после пропажи, все это время ее не искал даже муж
15:13, 05.05.2021
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев и товарища
08:54, 05.05.2021
Девушка уехала с корпоратива на такси, а очнулась голой в поле
06:01, 05.05.2021
Из России на все лето запретили вывозить одну из самых популярных круп
01:01, 05.05.2021
Избитого полуголого малыша нашли на лестничной площадке
12:54, 04.05.2021
Россиянам напомнили, за какие сорняки на участке можно получить штраф до 10 тысяч
11:37, 04.05.2021
Российский блогер рассказал в соцсетях о 40-дневном голодании и умер через несколько дней
08:07, 04.05.2021
Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредитов
06:00, 04.05.2021
Мигрант из Узбекистана потребовал соблюдать его права и был побит в миграционной службе
20:00, 03.05.2021
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 6 до 18 лет в августе
19:00, 03.05.2021
Больница заплатит пациентке за то, что в ее ноге оставили салфетку после операции
15:41, 03.05.2021
В России могут заметно осложнить жизнь тем, кто не сделал прививку от коронавируса
12:14, 03.05.2021
Самое дорогое ДТП: спорткары на 35 миллионов рублей столкнулись в массовой аварии
11:59, 03.05.2021
Женщину насмерть сбил на автомобиле ее шестилетний ребенок, которого она посадила за руль
10:58, 03.05.2021
Ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины
10:43, 03.05.2021
Продавать и покупать подержанные авто по новым правилам можно будет со второй половины 2021 года
08:15, 03.05.2021
Главу издательского дома исламской литературы арестовали по подозрению в финансировании терроризма
08:02, 03.05.2021
В России назвали профессии, которые могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет
20:00, 02.05.2021
Бродячий пес обезобразил лицо 6-летней девочке в день ее рождения: врачи делают все возможное
19:00, 02.05.2021
Специалисты составили ТОП-5 наиболее опасных последствий перенесенного коронавируса
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Парень до перелома черепа избил 15-летнего подростка в лифте из-за телефона
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Полиция поймала мужчину, который связал подростка и задушил его цепью
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Осужденный педофил вышел в окно больницы и отправился в бега
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Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» устроила поножовщину и отстранена от съемок
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«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью