В соцсетях казанцы обсуждают, казалось бы, вечный вопрос «Уступать или нет» - житель пожаловался на девушек, которые, сидя в переполненном автобусе, не уступили место бабушке.

«Моя бабушка ехала в автобусе номер 90. Автобус ехал из Куюков/Салмачей. Автобус был как всегда полный, и моя бабушка попросила девушек (примерно 18-20 лет) уступить ей место. В ответ они только посмеялись, на замечания никак не отреагировали. Хочу, чтоб их родители и знакомые увидели их лица, чтоб им стало стыдно!», - написал житель гневный пост в сети.

В комментариях началась «война» мнений. Кто-то считает, что нужно уступать в любом случае, кто-то с этим не согласен.

«Не знаю, что было конкретно в этом случае, но вообще не нужно судить по возрасту и полу. Человеку может по состоянию здоровья нельзя или трудно стоять, или он отпахал смену на заводе. Бесит это»

«Почему нужно уважать старших? Только из-за возраста??? А эти старшие в большинстве своём интересно кого то уважают, они вообще обнаглевшие сейчас пошли»

«Всё правильно сделали, они не обязаны уступать место»

«Дедушки и бабушки воевали что бы мы спокойно жили а они даже не уступают пожилым»

«Пешком пусть ходит или вози бабашку на машине, все кто купил билет имеет права ехать на сидячем месте, хотели грамотную молодёжь вот она ловите»

«Согласна, ситуация неприятная, тем не менее, можно попросить других людей уступить.

Кто-нибудь согласился бы»

«Уступить место - это дело каждого».